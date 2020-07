Neuer Trend der "Foster Girlfriends": Ein Partner zur Pflege

Dass Sarah mit diesem Muster nicht alleine ist, zeigt ein Blick in die sozialen Medien, wo in den vergangenen Jahren bereits einige Datingphänomene (siehe re.) definiert wurden. Eine Tiktok-Userin bezeichnete sich kürzlich selbstironisch als „Foster Girlfriend“, also Pflegefreundin, weil sie den Männern in der Beziehung anscheinend dabei half, später die Frau ihrer Träume zu finden.

Der Begriff verbreitet sich rasant und brachte es zu einem Eintrag im Urban Dictionary, viele Frauen (und wenige Männer) erkannten sich darin wieder. „Sechs Männer, die ich gedated habe, haben direkt nach mir geheiratet und Kinder bekommen. Ich bin der aus ,Good Luck Chuck’“, schrieb sich eine Nutzerin auf Twitter ihren Frust von der Seele. In der US-Komödie mit dem deutschen Titel „Der Glücksbringer“ hat ein Mann Zauberkräfte – jede Frau, mit der er schläft, findet danach den Partner fürs Leben. Das war 2007, doch da hatte der „Fluch“ noch keinen Namen.