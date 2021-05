Neue Tradition zum Muttertag: Was sich Frauen wirklich wünschen

Manche Frauen wollen den zweiten Sonntag im Mai nicht feiern, weil sie den Hintergrund ablehnen. Sie denken, die Nazis hätten den Tag eingeführt. Andere verweigern, weil er aus kommerziellen Gründen eingerichtet worden sein soll. Beide liegen nicht ganz richtig.

Der Muttertag geht auf die US-Amerikanerin Ann Marie Reeves Jarvis zurück. Mitte des 19. Jahrhunderts war sie eine Pionierin im Kampf gegen Kindersterblichkeit und engagierte sich in der Gesundheitsförderung für Frauen. Nach ihrem Tod initiierte ihre Tochter Anna am 12. Mai 1907 erstmals einen Gedenkgottesdienst im Andenken an ihr Engagement und verschenkte 500 ihrer Lieblingsblumen.

Die Idee gab es lange vorher: Bei Frühlingsfesten huldigten die alten Griechen der Göttin der Erde und Fruchtbarkeit.

In Österreich gilt die Begründerin der Frauenbewegung, Marianne Hainisch, als Initiatorin des Muttertags, für den sie sich zusammen mit der Pfadfinderbewegung engagierte. Er wurde im Jahr 1924 eingeführt, als ihr Sohn Michael gerade Bundespräsident war.

In der Schweiz und in Deutschland machten sich in den 1920er-Jahren vor allem die Blumenhändler für den Muttertag stark.

Tatsächlich nutzten die Nazis den Tag, um ihr konservatives Mutterbild zu verherrlichen: 1933 wurde er zu einem offiziellen Feiertag und Gelegenheit für die Zeremonie der „Mütterweihen“ für kinderreiche Frauen.

Die DDR entschied sich nach dem Krieg, den Muttertag stattdessen am 8. März, dem Internationalen Frauentag, zu feiern. Und besann sich damit eigentlich wieder auf seinen politischen Ursprung.