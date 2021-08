Neue Plattform vermittelt österreichweit Gratis-Lernhilfe

Martin Schenk von der Diakonie freut sich über so viel Einsatzfreude: „Das Beispiel zeigt, wie hier in der Nachhilfe Lebenswelten überbrückt werden. Zudem erleben wir viele schöne Geschichten von Menschen, die es geschafft haben, ein Bildungsziel zu erreichen – die kommen später zu uns, um Jüngeren dieselbe Hilfe zu ermöglichen.“

Es ist dieses zivilgesellschaftliche Engagement, in dem Bildungsminister Heinz Faßmann „ein großes Potenzial“ sieht, wie er bei einem Besuch im Bildungszentrum der Diakonie in Wien-Fünfhaus sagte, wo viele Schüler mit ihren Buddys – so werden die Nachhilfelehrer hier genannt – im realen Leben zusammentreffen. Zuvor war das – coronabedingt – meist nur übers Internet möglich.

Damit jeder Schüler und jede Schülerin den passenden Buddy finden kann, arbeitet weiterlernen.at eng mit dem Bildungs-Start-up talentify.me zusammen und nutzt dessen Basistechnologie. Das Sozialunternehmen hat jahrelange Erfahrung darin, wie man möglichst vielen Kindern eine kostengünstige Nachhilfe vermittelt.