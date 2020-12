Mein Handy, mein Herzibinkerl

Eine Schreiberin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, wundert sich über all die Lebensgeschichten, die sie in öffentlichen Verkehrsmitteln mitanhören muss. Ihre Beobachtung veranlasst sie zu der Frage: „Was haben die Leute dann noch zu Hause mit ihren Partnern zu besprechen?“

Christine Schaaf, die bis zur ihrer Pension in einem Seniorenheim tätig war, „beunruhigt, dass ich keine Telefonnummer mehr im Kopf habe. Doch ich weiß schon, was ich machen muss: Ich schalte dich jetzt ab und lerne meine Kontaktnummer auswendig, wie in alten Zeiten.“

Irgendwann hatte auch Oswald Miksch genug – und wollte einfach nichts mehr aufschreiben. Daher lässt er seinen Text mit folgenden Worten enden: „Ich muss jetzt Schluss machen, mein Akku ist leer. Ha-ha-ha-ha!“