Meghan und die großen Tabus

Der Diana-Effekt

Als Meghan 2019 eine Premiere in der Royal Albert Hall besuchte (siehe li.), schwanger und strahlend schön im dunklen Glitzerkleid, war ebenfalls nicht sichtbar, dass sie Verzweiflung und Suizidgedanken plagten. Nach ihrem „Outing“ könnte sich nun der „Diana-Effekt“ wiederholen: Als die Prinzessin 1995 ihre Bulimie publik machte, nahmen mehr Frauen Beratungsangebote für Essstörungen in Anspruch.

Meghans Einfluss zeigte sich bereits im Herbst, als sie über ihre Fehlgeburt schrieb und danach viele Frauen im Netz eigene schmerzhafte Erfahrungen teilten. Nun könnten vor allem Women of Colour ermutigt werden, die Rassismuserfahrungen in der „Schwiegerfamilie“ gemacht haben. „Im besten Fall wird ein offener Diskurs möglich und das Tabu über mentale Gesundheit gebrochen“, sagt Jäger. Für Frauen, die in toxischen Verhältnissen gefangen sind, sei der wichtigste Schritt, wie Meghan ihre Stimme zu erheben und zu ihren Bedürfnissen zu stehen. „Innerhalb der Familie stehen wir häufig unter Druck, da nicht selten Erwartungen an Mitglieder gerichtet werden, die mit den eigenen Wertvorstellungen nicht übereinstimmen.“ In so einer Situation brauche es einen objektiven Rat oder professionelle Begleitung. „Nur so kann man toxische Beziehungsmuster aufdecken und zu einem selbstbestimmten Leben finden.“