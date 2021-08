Marie Kondo verbreitet wieder Freude und räumt jetzt auch in Beziehungen auf

Als hätte sie eine Ahnung gehabt, brachte Marie Kondo der Welt 2019 in ihrer Netflix-Serie „Aufräumen mit Marie Kondo“ bei, wie man richtig entrümpelt. Ein Jahr später zwang ein Virus die Menschen monatelang in ihre eigenen vier Wände und Aufräumen geriet für viele zur globalen Beschäftigungstherapie. Kondo, 36 und inzwischen millionenschwere Unternehmerin mit Wohnsitz in Los Angeles, brachte in dieser Zeit ihr drittes Kind, einen Sohn, zur Welt – und tüftelte mit Netflix an einer neuen Realityshow, die ab sofort im Streamingdienst abrufbar ist.

Darin berät sie keine Privatpersonen mehr, sondern Geschäftsleute, die Ordnung in ihren beruflichen und privaten Alltag bringen wollen. Der Originaltitel – „Sparking Joy“ – ist an ihren Leitsatz angelehnt, der die Japanerin einst zur Marke machte: Was beim Anschauen und Angreifen keine augenblickliche Freude auslöst, wird ausnahmslos aussortiert. So stand es bereits in ihrem Buch „Magic Cleaning: Wie richtiges Aufräumen Ihr Leben verändert“, das 2013 zum überraschenden Bestseller wurde und eine Debatte über Konsum entfachte. Ihre KonMari-Methode löste in Folge einen weltweiten Entrümpelungshype aus und zog eine Reihe an ähnlichen TV-Formaten nach sich.