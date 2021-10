Lewinsky und #MeToo: Ein Skandal in neuem Licht

Auf Twitter geht Lewinsky seit #MeToo in die Offensive, spielt immer wieder bewusst auf ihre Schamerfahrung an. „Was ist der schlechteste Rat, den ihr je bekommen habt?“, fragte kürzlich ein User, und sie antwortete: „Dass sich ein Praktikum im Weißen Haus super in meinem Lebenslauf machen wird.“

„Ihre Tweets sind emanzipatorisch und haben eine starke Widerstandskraft“, sagt Lechner dazu. „Sie sagen: ,Habt mich gern, jetzt entscheide ich selbst über meinen öffentlichen Auftritt.‘ Wenn Gruppen oder Individuen es schaffen, sich Handlungsmacht zurückzuerobern und sich vom erdrückenden Mantel der Scham zu befreien, kann das sehr wirkmächtig sein und die Verhältnisse verändern.“