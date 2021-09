Leben mit Gesichtsspalte: "Habe gemerkt, dass ich keinesfalls hässlich bin"

Anders sein – was heißt das schon? Ilka Brühl wurde erstmals im Kindergarten damit konfrontiert. Die anderen Kinder stellten Fragen zu ihrem Aussehen, lachten sie aus, ließen sie nicht mitspielen. „Am Anfang dachte ich: Wie soll ich denn bitteschön sonst aussehen? So bin ich halt! Doch dann schaute ich bewusst in den Spiegel und merkte, dass meine Nase anders ist. Dann beginnt man, sich selbst zu hinterfragen.“