KURIER beim Männer-Bauchtanzkurs: Herr der Hüfte

Männer leiden

Immerhin, Susi ist eine sehr geduldige Lehrerin. Genau genommen heißt sie Susanne Schmidt, aber Wolfgang (Kursteilnehmer Nr. 1) und Kursteilnehmer Nr. 2 dürfen Susi zu ihr sagen. Im Spiegelsaal des LaWie der Volkshochschule Landstraße kommt alles zum Vorschein. Auch der Bauchtanzkurs für Männer, den Susi dann ab 14. Oktober hält (siehe Einladung unten).

Susi kommt nicht aus dem Orient, sondern aus Wien 22. Ein Vorteil für Anfänger: Die über viele Jahrzehnte in den Büros des Okzidents antrainierte Verspanntheit ist ihr nicht fremd. Süß und irgendwie auch aufbauend ihr Trost für Männer, die mit ihrem starren Becken hadern: „Keine Sorge, es gibt auch patscherte Frauen.“

Nach 15 Kursminuten, die dem männlichen Selbstvertrauen nicht so ganz guttun, plötzlich ein erstes Mini-Erfolgserlebnis – in Ausübung eines sogenannten „Drops“: „Präsentier‘ deine Hüfte, hebe sie seitlich an und lass sie dann wieder fallen.“ Was für eine angenehme Bewegung, eine Wohltat, auch für den malträtierten Rücken. Gleich aus der Hüfte geschossen, voll des Adrenalins, ruft der soeben wach geküsste Neo-Bauchtänzer fast parolenhaft in den Spiegelsaal: „Orientalischer Tanz für alle – auf Krankenschein! Nie wieder Bandscheibenvorfall!“