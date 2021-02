Konflikt in Japan: Frauen reden zu viel bei Sitzungen

Gesetzgeber der Opposition verspotteten es als "Feldzug", während Twitter-Nutzer sagen, dass sich die männerzentrierte Sichtweise der Partei seit der Mori-Kontroverse nicht geändert hat.

"Die Leute werden die Frauen einfach als eine Art PR-Übung hinstellen", sagte Belinda Wheaton, eine Kultursoziologin an der Universität von Waikato in Neuseeland, zu Reuters. "Ich denke, es ist wahrscheinlich an der Zeit, Fragen zu stellen, warum wir das Gefühl haben, dass Männer in ihren 70ern oder 80ern diese Rollen besser erfüllen können als ein Mann in ihren 40ern oder 50ern oder eine Frau", sagte Wheaton.

In den sozialen Medien machten auch Kommentare von Kengo Sakurada, Chef einer mächtigen japanischen Wirtschaftslobby, die Runde, der sagte, Japans gläserne Decke sei "teilweise die Schuld der Frauen".