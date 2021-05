Kamala Harris stärkt Kinder

Das Kinderbuch von US-Vizepräsidentin Kamala Harris trägt den passenden Titel „Superheroes are everywhere“ (Superhelden sind überall). Darin geht es um ihre Kindheit und ihre Begeisterung für die Comic-Kämpfer – bis sich zeigt, dass der Superheld in jedem Menschen steckt.

Genau so prägend ist die Powerfrau für das Buch ihrer Nichte Meena, „Kamala and Maya’s Big Idea“. Sie erzählt eine wahre Geschichte aus den Jugendjahren ihrer Tante und ihrer Mutter, in der die beiden Mädchen ein leeres Grundstück in einen Spielplatz umwandeln wollen. Harris will ein Vorbild sein. Bei ihrem Amtsantritt sagte sie: „Ich mag die erste Frau in diesem Amt sein, aber ich bin nicht die letzte – denn jedes kleine Mädchen sieht jetzt, dass das ein Land der Möglichkeiten ist.“