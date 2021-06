Kinder-Uni im Sommer: „Experimente machen, die glitzern“

Aus dem Sommer-Angebot

Professoren tragen im Freien vor

In Wien gibt es sechs Standorte, die gemeinsam Programm machen: Uni Wien, MedUni, Technische Universität , Universität für Bodenkultur, Veterinärmedizinische Universität und Wirtschaftsuni. Statt in großen Hörsälen treten die Professoren von 12. bis 23. Juli bei Kleingruppen, im Freien und online auf. Die Registrierung ist unter kinderuni-anmeldung.at möglich, die Anmeldung für die einzelnen Veranstaltungen beginnt Montag. Schnell buchen, die Highlights sind meist schnell voll.

Optische Täuschung beim Anmelden

Schon die Online-Registrierung unter kinder unikunst.at ist ein visuelles Erlebnis. Der Instagram-Account zeigt das opulente Angebot an Kunst-Workshops für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren im Juli bei der KinderUniKunst. Die ersten Kurse sind bereits ausgebucht. Für die Workshops in Bildender Kunst, Design, Tanz und Musik von 5. Juli bis 7. August haben sich 34 Partner zusammengetan. Neben den Veranstaltungen in Präsenz und online gibt es auch Kreativwochen mit ganztägiger Betreuung.

Eine Woche voller Experimente

Ein Paradies für junge Forscher zwischen 5 und 14 Jahren bietet das Feriencamp des Science Pool an seinem riesigen Standort in Wien Simmering. Jeweils eine Woche lang wird experimentiert, geforscht, gelernt und gespielt – möglichst alles gleichzeitig. Die Themen wechseln sich ab, damit Kinder auch einen 2-Wochen-Block abwechslungsreich finden. Die Anmeldung ist für die gesamte Ferienzeit über sciencepool.org möglich. Es gibt bei Bedarf noch weitere Plätze, falls es voll wird.

Roboter und Saurierzähne

„fragen. forschen. wissenwollen“ lautet das Motto der oberösterreichischen KinderUni von 12. Juli bis 2. September. Sowohl in ländlichen Regionen (Almtal, Ennstal und Hagenberg) als auch in städtischen Räumen (Steyr, Linz und Wels) erfahren Kinder und Jugendliche unter anderem, wie man einen Roboter programmiert, was uns Saurierzähne über das Klima sagen oder was in einem Schockraum passiert. Anmeldungen sind ab sofort unter anmeldung.kinderuni-ooe.at möglich.

So viel ich will, im eigenen Tempo

Von Juni bis Dezember bietet die FH Kärnten die Kinder- und Jugenduni an. Heuer findet sie online statt. Für Schüler von der Volksschule bis zur Oberstufe gibt es Workshops zu Themen wie Geschlechtervielfalt oder Geoinformatik. Die Anmeldefrist endet am 30.September. Kinder und Jugendleiche können so viele Workshops absolvieren, wie sie möchten. Das Angebot ist kostenlos. Weitere Infos und Anmeldung unter blog.fh-kaernten.at/kinder-und-jugenduni

Probieren, lernen, Spaß haben

Workshops, Exkursionen und Webinare erwarten junge Forscher und Forscherinnen an der Universität Innsbruck. Von 12. Juli bis 9. September heißt es an den Standorten Innsbruck, Stams und Lienz: Ausprobieren, lernen, Spaß haben. Egal ob Meeresfossilien, DNA zum Anfassen, Graffiti oder Instrumente basteln – bei dem vielfältigen Angebot ist für jede:n etwas dabei. Die Anmeldung ist ab 28. Juni möglich. Programm und Anmeldung unter uibk.ac.at/jungeuni