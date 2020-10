Kim Kardashian: Die Selfie-Queen wird vierzig

Fast alle kennen ihren Namen, aber – warum eigentlich? In den Nullerjahren war Kim Kardashian, seit heute vierzig, berühmt dafür, berühmt zu sein: ein „It-Girl“ der ersten Stunde, deren privates Sexvideo zufällig an die Öffentlichkeit gelangt war, mit einem berühmten Anwaltsvater, der in den Neunzigern O. J. Simpson vertrat, und einer noch berühmteren besten Freundin namens Paris Hilton. (Dass sie 2014 von Richard Lugner zum Opernball geladen war, trug zumindest in Österreich einiges zu ihrer Bekanntheit bei.)

2007 wurde die erste Staffel „Keeping Up with the Kardashians“ ausgestrahlt, eine Realitysoap über Kims fünf Geschwister, ihre Mutter Kris und ihren Stiefvater Bruce Jenner, einen Olympioniken, der seit 2015 als Frau lebt. Damals gab es weder Smartphones noch Instagram, wer sich alte Folgen reinzieht, sieht eine 27-Jährige, die mehrmals täglich die Linse ihrer Digitalkamera auf ihr Gesicht richtet.