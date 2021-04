Junge im Ramadan: Warum wir (gerade heuer) fasten

Durch ihren Job habe sie in den vergangenen Monaten oft Momente der Hoffnungslosigkeit erlebt. „Mein Glaube hat sich durch die Pandemie definitiv verändert. Er gibt mir Hoffnung, es ist etwas, woran ich festhalten kann.“ Die Atmosphäre sei heuer aber ganz anders als sonst: „Früher hat man sich oft bei Verwandten zum Iftar (Mahl nach Sonnenuntergang) getroffen und das waren wirklich schöne Momente, die jetzt natürlich fehlen. Ich erinnere mich wirklich gerne an die Ramadan-Zeit meiner Kindheit, da es immer so friedlich war. Dazu kommt, dass wir nicht so einfach nach Bosnien zu unserer Familie fahren können.“

Nie alleine gefühlt

Ähnlich empfindet es die Linzerin Hanna Begić, die in Wien Literatur studiert. Das Miteinander beim Fastenbrechen fehlt ihr dieses Jahr sehr, denn „im Ramadan hat man sich nie alleine gefühlt“: "Man betet und kocht zusammen und träumt von irgendwelchen Speisen, die man seit Jahren nicht gegessen hat, aber einem plötzlich einfallen, während man etwas lethargisch am Sofa hängt vorm Iftar." Vieles davon wurde heuer ins Virtuelle verlegt.

Die 22-Jährige fastet seit ihrem siebenten Lebensjahr, damals durchaus aus einem spielerischen Antrieb. „Ich habe mich mit meinen Cousinen und Cousins gemessen, wer mehr Tage am Stück fasten kann oder wer am meisten gute Taten an den Tag bringen wird. Erst später habe ich dann auch den spirituellen Wert vom Ramadan so richtig wahrgenommen. Es geht nicht nur darum, dass man dem Körper für eine bestimmte Zeit am Tag Nahrung entzieht, sondern läuft weitaus darüber hinaus. “