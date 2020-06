Interview zum Vatertag: Was ist das Schönste am Papa-Sein?

Wie schon der Muttertag hat auch der Vatertag seinen Ursprung in den USA. Nachdem dort bereits Mütter ihren eigenen Feiertag hatten, wollte Sonora Smart Dodd auch ihren Vater offiziell hochleben lassen.

Der Bürgerkriegsveteran zog seine sechs Kinder alleine groß, als seine Frau verstarb. Die älteste Tochter Sonora suchte 1910 um einen „Father’s Day“ im Bundesstaat Washington an. Schnell fand der Festtag immer mehr Anhänger und so etablierte sich der dritte Juni-Sonntag in den USA zum Ehrentag der Väter. Seit 1972 gilt er dort sogar als offizieller Feiertag.

Auch in Deutschland wurde der sogenannte Herrentag Ende des 19. Jahrhunderts immer populärer, der dort allerdings stark mit Christi Himmelfahrt in Verbindung steht.

Herrenpartien mit BierMännergruppen zogen an dem christlichen Feiertag auf die Felder, baten um eine gute Ernte und tranken dabei reichlich Bier. Die feucht-fröhlichen Herrenpartien fanden schließlich auch in den Städten Anklang.

Heute wird der Vatertag in Deutschland nach wie vor an Christi Himmelfahrt gefeiert.

Die Trinkfreude der Nachbarn entging auch dem Wiener Werbeprofi Helmut Herz durch diverse Zeitungsberichte nicht. Er wollte die Textilbranche aus der Krise führen, indem er den Vatertag auch hierzulande einführte – allerdings familiärer und kauforientierter.

Als Reklameleiter von „Gloriette Hemden“ machte er im Radio und mittels Plakaten Werbung für das Familienfest und gründete ein Vatertagskomitee, sodass der Vatertag 1955 erstmals in Österreich gefeiert wurde. Seither wird immer am zweiten Sonntag im Juni begangen.

Der Festtag entwickelte sich tatsächlich zum kommerziellen Erfolg. Etwa zwei Drittel des Umsatzes vom Muttertag erreicht der Vatertag seit dem Jahr 2009.

Dem KURIER erzählte Herz lachend: „Es gibt Schätzungen, dass der Vatertag für Österreichs Wirtschaft bis zu 100 Millionen Euro jährlich bringt. In 60 Jahren habe ich so schon mehr Arbeitsplätze geschaffen als Herr Stronach.“