Impfen kann Ihre Freundschaften gefährden

Es ist derzeit eine Frage, um die man schwer herumkommt: „Bist du schon geimpft?“, fällt früher oder später bei fast jedem Treffen von Familien und Freunden. Meist entspinnt sich daraus ein zumindest kurzes Gespräch über die aktuellen Fallzahlen, wie furchtbar die Delta-Variante ist und dass man bitte wieder das alte Leben zurückhaben möchte.Schwieriger wird es allerdings, wenn das Gegenüber die Impfung verweigert oder noch schwieriger, dies auch anderen überstülpen möchte. So geschehen bei einem Abendessen dieser Tage, bei dem sich ein großer Spalt zwischen mir und meiner langjährigen Freundin C. auftat. Zuerst plauderten wir wie immer – über ihre aktuellen Männerbekanntschaften, die bevorstehenden Urlaube, die Kinder und ihre vielen Erkältungen – bis, ja bis C. mich fragte, ob ich die Kinder gegen Covid impfen lassen würde.