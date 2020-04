Fritz Jergitsch: "Humor hilft uns, den Alltag zu entkrampfen"

Etwa die Meldung zum Thema Masken aus Leberkäse?

Ja, zum Beispiel. Wir haben vermeldet, dass die Regierung Menschen damit zum Tragen der Masken animieren will. Das funktioniert, weil es die Gemeinsamkeit thematisiert und den Menschen in Erinnerung ruft: Wir sitzen alle im selben Boot.

Wie wählt ihr eure Inhalte derzeit aus?

Wir warten, bis der Witz zu uns kommt, beobachten die Inhalte in den sozialen Medien und die Themen, die die Menschen beschäftigt. Und wir wollen auch zur Entkrampfung beitragen. So bieten wir für alle, die an der Bewältigung der Corona-Krise mithelfen – von Verkäufern im Supermarkt bis zu Spitalsmitarbeitern, ein Corona-Abo an. Diese Berufsgruppen haben besonders viel zu tun, vielleicht können sie in den Pausen mit unseren Inhalten ein bisschen lachen.