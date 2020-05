Hollywood: Glamour & Geheimnisse

Natürlich spürt man bei „ Hollywood“, der Serie, dass Produzent Ryan Murphy – auf sein Konto gehen auch die Erfolge „Nip/Tuck“ sowie „Glee“ – niemandem wirklich zu nahe treten will. Komponist Cole Porter („I’ve Got You Under My Skin“) war schwul, und die Partys bei George Cukor („My Fair Lady“) waren wohl auch nicht ohne: Für alle, die mehr als nur PR-Berichte lesen, war und ist das keine Neuigkeit.

Ryan Murphys Verdienst aber ist es, die alten Geschichten und G’schichterln wieder zum Thema gemacht zu haben. Er selbst, Jahrgang 1965, wurde in seiner Heimatstadt Indianapolis von den Tratschgeschichten seiner Oma angefixt. Wenn man wie er seinen Geburtstag mit einer echten Legende teilt – Hedy Lamarr und der 9. November – kann man sich vorstellen, dass in einer möglichen Fortsetzung von „ Hollywood“ noch mehr (Schmutz-)Wäsche gewaschen wird.