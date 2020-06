Hashtags bis Online-Banking: Ein Reiseführer durch Digitalien

Drei Ziffern bringen Computerbesitzer regelmäßig zur Weißglut: „404 (Seite) nicht gefunden“ heißt ein häufiger Fehlercode im Web, nun wurde sogar ein Buch nach ihm benannt. In „Error 404“ nimmt die ehemalige Profil-Journalistin Michaela Ernst die Generation der „digitalen Immigranten“ an der Hand und führt sie in alphabetisch geordneten Kapiteln durch den Web-Wahnsinn – von A wie Amtsweg bis Q wie QR-Code.

Dass die Computerwelt unseren Alltag in den vergangenen Monaten noch mehr bestimmen würde als zuvor, konnte die Autorin bei der Recherche noch nicht wissen: „Als der Lockdown begann, war mein Buch bereits im Lektorat“, erzählt die 57-Jährige dem KURIER. Dank ihrer Hartnäckigkeit und der Flexibilität des Verlages wurde das fast fertige Skript in letzter Minute doch noch um den ein oder anderen Corona-Aspekt ergänzt. „Man kann in dieser Zeit kein Buch über Digitalisierung auf den Markt bringen, ohne dieses Thema zu behandeln“, sagt die Autorin.