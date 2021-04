Frauen und Narzissmus: Außen perfekt, innen voller Zweifel

Wie äußert sich weiblicher Narzissmus im Vergleich zu männlichem?

Zur narzisstischen Struktur gehören grundsätzlich beide Seiten, die Selbsterhöhung und die Selbsterniedrigung. Die männliche Form betont die Selbsterhöhung, die weibliche die Selbsterniedrigung. Narzisstische Frauen zeigen eine selbstbewusste, perfekte Fassade, fühlen sich innerlich aber unsicher und minderwertig. In die Therapie kommen sie häufig wegen Beziehungsproblemen, Essstörungen oder Selbstwertkrisen. Die grandiosen narzisstischen Menschen hingegen sind so oft mit ihrer Selbsterhöhung identifiziert, dass sie das Gefühl, schwach und minderwertig zu sein, gar nicht mehr spüren.

Die narzisstische Fassade ist also ein Schutz vor dem Gefühl der Minderwertigkeit?

Ja; die Frau versucht, einem Ideal zu entsprechen, um ihren Selbstwert aufzubauen: ein perfektes Äußeres, besondere Leistungen, Erfolg im Job. Erst dann hat sie das Gefühl, wertvoll zu sein, ohne diese Eigenschaften fühlt sie sich minderwertig und nicht liebenswert. Wo narzisstische Männer nach Macht streben, versuchen Frauen, sich schön zu machen.

Schon kleine Mädchen werden für ihr Aussehen gelobt. Ist die Erziehung ein Teil des Problems?

In der Regel ist es so, dass narzisstische Strukturen durch unsichere Bindungen und Selbstwertverletzungen in der Kindheit entstehen. Im Laufe der Entwicklung können sie kompensiert werden, sodass es nicht zu einer narzisstischen Persönlichkeit kommt. Wenn das Kind aber lernt, dass das Bild von ihm wichtiger ist als seine Person, wird die Frau später mehr mit ihrem Bild identifiziert sein, als zu zeigen, wie sie wirklich ist.