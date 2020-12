Fit durch den Advent: Effizientes am Feiertag

Heute zur Feier des Feiertags Mariä Empfängnis der hundsgemeine Liegestütz – König der Selbstknechtung, aber auch ein Garant für effiziente Körperarbeit!

Mit dem Ausatmen drücken wir den Rumpf aus der Bauchlage in die Höhe, mit dem Einatmen senken wir ihn wieder ab. schauTV-Moderatorin und Profitänzerin Conny Kreuter rät: „Das Kinn zur Brust absenken, sodass die Halswirbelsäule so lang wie möglich wird.“ Mit der Positionierung der Ellbogen lässt sich regulieren, ob mehr die Brust oder der Armstrecker gekräftigt werden soll. Jenen, die erst am Beginn einer hoffentlich längeren Fitness-Reise stehen, rät Conny Kreuter, sich mit beiden Knien abzustützen. Das erleichtert das Hochdrücken des Oberkörpers.

Ehrgeizige können die Anzahl der Liegestütze von Tag zu Tag steigern und mit Kontrahenten auch eine Challenge veranstalten. Wichtig ist dabei die möglichst saubere Ausführung, dabei soll die Bauchmuskulatur immer aktiv sein.