Fasching 2021: Kostüme und Masken als Ladenhüter

Schlechter als im Krieg

„So einen Fasching habe ich noch nie erlebt“, sagt Susanne Schmid, die seit 50 Jahren in der Branche tätig ist – so wie ihre Eltern. „Die erzählen, dass sogar im Krieg mehr gefeiert wurde als heute.“

Wie verkleiden sich Kinder eigentlich heuer? „Der Polizist und der Feuerwehrmann gehen sehr gut“, sagt Schmid. Neben den Klassikern wie Cowboy, Indianer, Pirat oder Spiderman. „Und lustigerweise alle Tiere“, fügt Kollege Brzak hinzu. „Vom Eichkatzerl bis zum Einhorn.“

In der Mariahilfer Straße in Wien wurde jüngst ein Coronavirus-Kostüm-Träger gesichtet, wohl eher ein Scherzbold denn ein Maskenverweigerer-Demonstrant. Ganz offensichtlich trug er eine Spezialanfertigung. Denn beim „Ed. Witte“ und beim „Faschingsprinz“ führt man ein solches Kostüm nicht. „Es wurde uns bisher jedenfalls nicht angeboten“, erklärt Susanne Schmid. Sie wisse nicht sicher, ob sie so ein violettes Ungetüm als Dekoration in ihr Regal überhaupt eingeschlichtet hätte.

Noch so ein Jahr ohne Fasching, Bälle, Halloween und andere Lustbarkeiten mag sie sich nicht vorstellen: „Wer mag dann noch unser Nachfolger werden?“