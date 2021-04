Experiment: Höhlenmenschen sahen nach 40 Tagen wieder Sonne

Mit Sonnenbrillen traten die Versuchskaninchen ins Freie. Nach 40 Tagen in einer Höhle in den französischen Pyrenäen sind die 15 Freiwillige wieder ans Tageslicht zurückgekehrt. "Uns geht's gut", sagte ein Teilnehmer vor laufenden Kameras in der Nähe des Ortes Tarascon-sur-Ariège. "Wir sind draußen."

Anpassung in der Dunkelheit

Die Frauen und Männer im Alter von 25 bis 50 Jahren hatten sich Mitte März in die Höhle im Südwesten Frankreichs begeben. Bei der "Deep Time" genannten Aktion handelte es sich um ein wissenschaftliches Experiment. Dabei wurde die Anpassungsmöglichkeit des Menschen untersucht, wenn er jeglichen Raum-Zeit-Bezug verliert. Die Grotte von Lombrives gilt als die größte Höhle Europas und ist ein beliebtes Touristenziel.