Eltern wehren sich gegen Vorverlegung der Semesterferien

Der Landeselternverband der Elternvereine an mittleren und höheren Schulen der Steiermark wehrt sich gegen die Vorverlegung der Semesterferien um eine Woche. Offenbar seien die "Eltern von unmündig Minderjährigen der steirischen Politik völlig egal", hieß es in einer Aussendung. "Ein faktenbasierter, epidemiologischer Grund für die Vorverlegung der Semesterferien in der Steiermark fehlt gänzlich."

In normalen Jahren finden die Semesterferien in drei Staffeln statt: Wien und Niederösterreich sind in der ersten Februarwoche dran, Burgenland, Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg in der zweiten und Oberösterreich und die Steiermark in der dritten. Wegen der Corona-Pandemie wurden heuer aber kurzfristig Oberösterreich und die Steiermark in die zweite Februarwoche verschoben. Der Unterricht soll daher in Wien und NÖ am 8. Februar starten, in den anderen Ländern am 15. Februar.