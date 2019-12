Eiliger Abend auf der Geburtenstation

Aus der Sicht des Arztes ist wiederum der Dienst am 24. Dezember „etwas Besonderes“. An seinem Berufsethos als Geburtshelfer würde sich an diesem Tag nichts ändern, dennoch ortet Johannes Ott heute eine „gelöstere Stimmung auf der Station“.

Spricht es, und zieht sich die Handschuhe an. Wieder ein Kaiserschnitt. Dieses Mal wird seine Kollegin Marlene Hager Hand anlegen, und er wird ihr assistieren. Wieder dauert es nur wenige Minuten, und ein Kind schreit zum ersten Mal in seinem Leben.