Domorganist Konstantin Reymaier: Ein Mann zieht alle Register

Der Strom breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus, der Ton aber setzt sich wesentlich langsamer fort“, erklärt der Mann, für den - wie für Künstler - Schwarz zur Berufsbekleidung zählt.

Spielt er solo, ist diese Differenz leicht auszutricksen. Eine gewisse Herausforderung hingegen sei ein Konzert mit Chor, wie es vergangenen Sonntag auf dem Programm stand: die feierliche Einweihung der neuen Riesenorgel.

„Star Wars“ auf der Domorgel

„Eigentlich war dieses Ereignis für Ostern geplant“, sagt Reymaier, „aber dann kam die Pandemie dazwischen.“ Eine Zeit der Stille, die der Domorganist perfekt nutzte, um mit der „Deutschen Grammophon“ einen renommierten Musikverleger davon zu überzeugen, dass es wieder Zeit für eine richtig gute Orgel-CD sei.

Auf dem nun in aller Welt erhältlichen Doppel-Album „Konstantin Reymaier. The New Organ at St. Stephen’s Cathedral, Vienna“ finden sich Werke von einschlägig bekannten Orgelkomponisten wie Johann Sebastian Bach und Sigfrid Karg-Elert neben dem Hauptthema des Science-Fiction-Epos „Star Wars“. Sogar die Scherzo-artige „Parade der Ewoks“ hat sich hier niedergeschlagen.

Ein kluger Schachzug, um auf diese Weise neue Kreise in die Kirche zu locken? „Wenn Orgelmusik und Orgelkonzerte den Stephansdom für eine neue Hörerschaft attraktiv machen, hat die Kirche sicher nichts dagegen“, antwortet der Mann, der hier alle Register zieht, salomonisch.

Mehr als Musik

Die Aufnahmen dafür gingen jedenfalls fast Rockstar-mäßig über die Bühne: während der Nachtstunden von 23 Uhr bis drei, vier Uhr in der Früh. Zu den acht im Raum verstreuten Mikrofonen wurden zehn weitere platziert. Auf Tontechniker Martin Macheiner wartete dann eine hochgradig herausfordernde Aufgabe: „Ich musste ständig darauf gefasst sein, dass Nachteulen beim Stephansplatz vorbeischwärmen und vielleicht ans Tor klopfen.“ Aber, Gott sei Dank, alles lief perfekt.

Eine Orgel ist nicht nur ein Musikinstrument, sie ist auch ein Baukunstwerk. Wer also demnächst beim Stephansdom vorbeikommt, sollte unbedingt reinschauen und dieses Wunderwerk betrachten: den Spieltisch in der Mitte des Kirchenschiffs und die vielen glänzenden Orgelpfeifen im Hintergrund auf der Empore.