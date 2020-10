Die Leichtigkeit des Singens

Musikalisch gibt sich Diana Krall auf ihrem neuen Album, „This Dream of You“ (Verve), dennoch ebenfalls konservativ. Ob bei ihrer Interpretation von Irving Berlins „How Deep Is The Ocean“ oder den Klassikern „Singing In The Rain“ und „Autumn in NY“ – man spürt, dass die Pianistin damit vor allem ihrem vor drei Jahren verstorbenen Mentor Tommy LiPuma nachtrauert.

LiPuma, der legendäre Produzent von Musikgrößen wie Al Jarreau, George Benson und Natalie Cole, war es, der Diana Krall vor zwanzig Jahren überhaupt erst zum Star gemacht hat: mit dem Album „When I Look In Your Eyes“. Damals heimste sie ihren ersten Grammy für das beste „Jazz Vocal“-Album ein. Und die brüchige Präsenz in ihrer Stimme ist seither ihr Markenzeichen.

So gehört, passt die melancholische Grundstimmung von „This Dream of You“ tadellos zum Herbst. Mehr noch. Wenn gerade der weibliche Jazzgesang heute wieder ein Thema ist, verdankt sich das vor allem Diana Krall und ihrer besonderen Annäherung an die Perlen des Great American Songbook.

Als sie vor einigen Jahren Burt Bacharachs „The Look of Love“ einspielte, wunderten sich manche Experten: „Mit Liedgut von vorgestern macht sie Millionen.“ Aber in einer Musikwelt, die ständig dem letzten Schrei hinterher ist, suchen viele Hörer offenbar Zuflucht in einer Variation des Vertrauten.