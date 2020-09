Die Fächertorte als ein Stück Wiener Kulturgut

Aufgezeichnet

Dabei bemerkte die 1963 in Wien Geborene, dass sie koschere Mehlspeisen für das Pessach-Fest mit den privaten Rezepten ihrer evangelischen Mutter und Großmutter backen konnte. Sie begann daher, nach alten Wiener Kochbüchern und den dazugehörigen Köchen und Köchinnen sowie jüdischen Einflüssen zu suchen. Was mühevoll war. Denn die Geschichten der einfachen Menschen sind selten schriftlich dokumentiert.

Bei ihren Nachforschungen stieß die Historikerin auch auf die Wiener Köchin Theresia Ballauf. Ballauf hat um 1800 laut Dienstpersonallisten für die angesehene jüdische Familie Arnstein in Wien gearbeitet. Nur wenig später veröffentlichte sie das Kochbuch „Die Wiener Köchin“. Darin finden sich etliche jüdische Gerichte, darunter ein Kalbfleisch-Rezept mit der Bezeichnung „Judenbratl“.

Doch es geht nicht nur um einzelne Rezepte. Juden hatten die weltberühmte Wiener Küche ebenso wie das geistige Leben der Stadt geprägt. So wie Jakob Ebstein, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zwei Kochbücher für Wiener Konditoren veröffentlichte. Schon 1852 berichtete daher der Schriftsteller Moritz Gottlieb Saphir von einer vortrefflichen und emanzipierten „Küche für zwei Nationen“. Er meinte damit Juden und Christen.

Die Wiener Küche sieht die Historikerin als Spiegelbild einer Stadt, in der Juden und Nicht-Juden täglich auf vielen Ebenen, auch in der Kulinarik miteinander zu tun hatten. Weil sie Tür an Tür wohnten oder mit- und füreinander arbeiteten: in Herstellung und Verkauf von Lebensmitteln, im Gastgewerbe, via Dienstboten oder durch Kochbücher und Kochschulen.