Die besten Kultur-Tipps...

Alfred Dorfers „Hochzeit des Figaro“

Der Kabarettist gibt sein Debüt als Opernregisseur: Die für 12. November angesetzte Premiere der Mozart-Oper wird nun am Sonntag (29. 11.) um 20.15 live-zeitversetzt auf ORF III gesendet; zeitgleich streamt das Portal www.myfidelio.at

Waldecks Überraschung im Porgy & Bess

Für das Streaming-Konzertprogramm des Porgy & Bess hat sich der Wiener Musiker Klaus Waldeck kurzfristig entschlossen, heute, Freitag, sein neues Projekt „Belle & Pop“ erstmals zu präsentieren. Um 20.30, www.porgy.at

Ausstellung ohne Publikum, konserviert

Eigentlich endete die „Vienna Art Week“ schon. Doch auf viennaartweek.at bleibt das dichte Programm abrufbar, darunter eine sehenswerte Tour durch die Themenschau „House of Rituals“ in einem leeren Wohnhaus in Simmering.

Aperitif im KHM

Alle großen Museen haben ihr Online-Angebot ausgebaut, mit Live-Events geben sie das Gefühl, partizipieren zu können – etwa beim Format #ArtAperitivo am Instagram-Kanal des KHM mittwochs um 17.30.

Kunst im öffentlichen Raum wahrnehmen

In Wien kreist ein Auto mit Skulpturen am Dach umher und macht Parkplätze zum Kunstraum. Auch sonst lässt sich bei Spaziergängen viel Kunst sehen. koer.or.at; publicart.at

Klassikkonzerte zu Hause

Auch Opern- und Konzerthäuser streamen aus allen Rohren. Ein Highlight sind die Wohnzimmerkonzerte der Wiener Symphoniker immer freitags um 20.15, www.konzerthaus.at

Roboter liefern am Wochenende Cocktails

Das „Festival für Cocktail-Robotik“ wandert ebenfalls in den Digitalraum aus: Von Freitag bis Sonntag können via roboexotica.at Cocktails bestellt werden, die ein Roboter dann ausliefert. Dazu läuft ein Stream mit Talks und Performances.

Das Comeback der Hausmusik

Sie haben Ihre Gitarre ewig nicht mehr angegriffen? Das Klavier ist verstaubt? Geben Sie sich einen Ruck.

Musikabenteuer

Neues für die Ohren: Das Festival für Neue Musik wien modern bietet Teile des Programms im Stream unter wienmodern.at