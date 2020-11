Die besten Kinder-Tipps...

Basteln & DIY

Die besten Kinder-Kreativtipps im Internet bietet der YouTube-Kanal „5 minute crafts family“ mit elf Millionen Fans des DIY (do it yourself). Basteln, kochen und Experimente auf Englisch oder ohne Worte.

Die schlaue Box

Ein Tag im Lockdown ist wie jeder andere, da verliert man leicht die Struktur. Die schlaue Box hilft Kindern, sich ein Wochenprogramm einzuteilen und im Überblick zu behalten.

dieschlauebox.at

Digitale Turnstunde

Jetzt ist Zeit für die tägliche Turnstunde. Bei der Sportunion können Volksschulkinder mit Trainern Sport per Videokonferenz machen, es gibt sechs 15-Minuten-Einheiten pro Tag.

sportunion.at/digitaleturnstunde

Onleihe

Über die App „Onleihe“ der Wiener Büchereien kann man für Kinder digitale Medien wie eBooks und Hörbücher ausborgen. Wer noch keine Gratis-Mitgliedskarte hat, kann sich derzeit online anmelden.

buechereien.wien.gv.at

Trickfilm-Webinar

Das Zoom Kindermuseum zeigt jungen Menschen, wie sie mit Apps gute Trickfilme hinbekommen. Bis 17. 12.

kindermuseum.at/zoominar

Kinder-Party

Die Sehnsucht nach den Freunden belastet Kinder. Virtuelle Treffen helfen: Über Zoom oder Jitsi kann man plaudern oder den Bildschirm teilen und Musik und Filme spielen. Teenager verwenden dafür die App Houseparty.

Advent-Kranz machen

Wer keinen Do-it-yourself-Adventkranz im Paket besorgt, kann sich die Dekoration in der Natur holen. Das liegt heuer im Trend.

Spiele programmieren Mit dem Programm Scratch können Kinder lernen, selbst Computerspiele zu entwickeln. Das „DaVinci-Lab“ bietet nächste Woche täglich einen anderen Online-Workshop an.

scratch.mit.edu

davincilab.at

Kids in Balance

Dank Yoga klingt der Tag entspannt aus. Inspiration holt man sich online (Kinder-Yoga/Hund Katz Maus auf YouTube) oder in Buchform: „Gregor, die gelenkige Giraffe“ (Eigenverlag), „30 Kinderyoga-Bildkarten“ (Don Bosco), „Kinder-Yoga: Eine Mitmach-Safari für Kleine“, (Igel Records).