Diane von Fürstenberg begeistert mit Badeanzug-Foto

Keine Eingriffe

Fürstenberg hat schon mehrmals erklärt, dass sie sich keinen Schönheitsoperationen unterzogen hat. Sie habe zu viel Angst davor. Aber sie hätte gerne ihr "altes Gesicht" von früher zurück, gesteht sie. Es sei gar nicht einfach, in ihrer Welt ohne Beauty-Eingriffe alt zu werden, so die Designerin, die sich mit sehr vielen Personen im Fashionbiz umgibt, die schon in jungen Jahren regelmäßige Termine beim Beauty-Doc haben.