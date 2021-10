Detektiv-Fahrrad Tom Turbo schickt Postkarten von seiner Weltreise

Thomas Brezinas Detektiv-Fahrrad Tom Turbo wird eine Weltreise unternehmen - nämlich als UNICEF-Botschafter. Dabei wird der Drahtesel Kindern Postkarten aus aller Welt schicken. So sollen den jungen Empfängerinnen und Empfängern die Lebensrealitäten von Kindern in anderen Ländern näher gebracht werden. Gedacht ist die Aktion für Kinder von vier bis elf Jahren. Ein Jahr lang soll das spielerisch aufgebaute Reisetagebuch sie begleiten. Dabei werden spannende Geschichten erzählt - auch darüber, wie Tom Turbo Kindern in Not helfen kann.

Die Reise beginnt für die Kinder mit einem Starterpaket, das einen Willkommensbrief, eine Weltkarte und ein Reisetagebuch enthält. Dazu gibt es auch Sticker, die mit spielerischen Aufgaben verknüpft sind. Anschließend kommen dann einmal pro Monat ein Brief, Sticker und eine Postkarte zu den Kindern nach Hause. Rätselraten gehört dabei auch dazu - wie immer bei Tom Turbo.

"Ich freue mich, dass Tom Turbo Kindern spielerisch Wissen über das Leben in anderen Ländern und Kulturen vermitteln kann – dabei braucht er auch den einen oder anderen seiner 111 Tricks", sagt Brezina zu der Aktion.

Und eine Hilfe vor Ort findet nicht nur in den Geschichten statt. Die Postkarten für die Kinder gibt es nämlich im Gegenzug zu Spenden, die Kindern in Not zugute kommen. Als Gegenleistung zur Tom-Turbo-Patenschaft werden monatlich 20 Euro gespendet. Infos auf der UNICEF-Webseite.