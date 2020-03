Der faszinierende Blick ins fremde Wohnzimmer

Die Bodenständige

Zum ersten Mal musste Queen Elizabeth II ihre wöchentliche Audienz mit Premierminister Boris Johnson via Telefon abhalten. Die bald 94-jährige Regentin hatte sich vor einiger Zeit in die Gemächer von Schloss Windsor zurückgezogen, um dort die nötige Distanz zum Trubel Londons und ihrem Covid-19-infizierten Thronfolger Charles einzuhalten. Glücklicherweise ließen der Palast und das Büro in der Downing Street das Volk daran teilhaben und posteten zeitgleich einen Schnappschuss vom hochrangigen Arbeitsgespräch. Dabei fiel auf: Den königlichen Telefonapparat gab es wohl schon, als Diana noch zu Besuch nach Windsor kam. Die mehrfache Urgroßmutter ist auch in der Quarantäne top geschminkt und angezogen. Und: Ihre heiß geliebten Corgis sind omnipräsent, wenn auch nur in Form von kleinen Deko-Figuren.