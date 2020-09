Demografie: Warum mehr Babys im Sommer geboren werden

Noch bis in die 1970er-Jahre waren Februar, März und April die Monate, in denen die meisten Babys geboren wurden. Jetzt kommen in der westlichen Welt rund 20 Prozent mehr Kinder zwischen Juli und September zur Welt.

Warum das so ist, gibt Forschern Rätsel auf. Eine mögliche Antwort: In der bäuerlichen Gesellschaft war der Zeitpunkt der Geburt auch von der Erntesaison beeinflusst, meint Sebastian Klüsener, der Leiter des Forschungsbereichs Wandel und Alterung am deutschen Institut für Bevölkerungsforschung. War eine gute Ernte in Sicht, konnte man sich ein weiteres Kind leisten, das dann im Frühjahr geboren wurde. Und auch Sex vor der Ehe war lange Zeit tabuisiert. Meist wurde im Sommer geheiratet – erst danach wurden die Kinder gezeugt.

Andere Hypothesen sehen biologische Faktoren wie die Spermaqualität oder Umwelteinflüsse wie Tageslänge und Sonnenstrahlung. Demografieforscher Joshua Wilde untersucht den Einfluss des Klimawandels auf die saisonale Geburtenverteilung. Er sagt: Wenn es in den Tagen um die Zeugung besonders heiß sei, gebe es mehr Fehlgeburten.