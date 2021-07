Dating-App unterstützt österreichische Impfkampagne

Um die Impfbereitschaft vor allem bei jungen Erwachsenen in die Höhe zu treiben und so die Gefahr einer vierten Welle zu mindern, kooperieren immer mehr Dating-Apps mit nationalen Impfkampagnen. So hatte Marktführer Tinder schon vor einigen Wochen angekündigt, in den USA mit dem Weißen Haus gemeinsame Sache zu machen und geimpften Usern unter anderem ein gratis "Super Like" zu schenken.

Auch Bumble (ca. 100 Millionen registrierte Nutzer weltweit) gab nun bekannt, die Impfkampagne der österreichischen Regierung zu unterstützen. Die App, bei der nur Frauen den ersten Schritt machen können, will ihre Nutzer dazu ermutigen, sich noch diesen Sommer impfen zu lassen. Die neue Funktion wird in den kommenden Wochen in der App verfügbar sein.