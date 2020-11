Corona-Idee: Selbsttest für Schüler, wie viel Lehrstoff ihnen fehlt

„Viele junge Menschen wissen nach den Einschränkungen der letzten Zeit – Stichwort ‚Distance Learning‘ – nicht mehr wirklich, ob sie den Anschluss halten konnten. Auch bei den Eltern gibt es dementsprechend große Sorgenfalten“, sagt LernQuadrat-Sprecherin Angela Schmidt. Umso wichtiger sei es, nicht zu warten, bis die ersten negativen Noten eintrudeln, sondern rechtzeitig in die Offensive zu gehen.

Testen lassen kann man sich in Mathematik, Deutsch und Englisch, Anmeldungen sind in den teilnehmenden LernQuadrat-Instituten in ganz Österreich möglich, Kunde müsse man dazu nicht sein, meldet das Institut. In einem etwa einstündigen schriftlichen „Wissens-Check“ wird der Wissenstand je nach Fach und Schulstufe individuell überprüft. Im Anschluss wird das Ergebnis gleich ausgewertet, ein Beratungsgespräch über Maßnahmen gibt es noch am selben oder spätestens am nächsten Tag.



Entwickelt wurden die Tests, die den österreichischen Lehrplänen entsprechen, von LernQuadrat-Lehrkräften unter der Leitung der Pädagogischen Abteilung des Instituts. So stehen beim Wissens-Check in Mathe, 9. Schulstufe, beispielsweise Vektoren, Funktionen und Quadratische Gleichungen auf dem Programm. Im Deutsch-Check der 5. Schulstufe geht es insbesondere um Wortarten, Zeitformen und Fälle. Und ein Englisch-Schüler der 7. Schulstufe kann seinen Wissensstand unter anderem in englischer Grammatik, bei Readings und beim Verfassen von Texten checken lassen.