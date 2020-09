Corona-Held: Milde Gabe vom „Karotten-Sigi“

Präzise wie Menschen, die so wie er in Niedersachsen sozialisiert wurden, sind, legt der „Karotten-Sigi“ Rechenschaft ab: Die 1.622 Euro, die er gesammelt hat, hat er in 268 Säcke mit 6,7 Tonnen Karotten investiert. Mit seinem Wagen und dem Anhänger legte er seit dem Frühjahr 1.527 Kilometer zurück. Es versteht sich von selbst, dass der Helfer das Benzin aus der eigenen Tasche bezahlt.

Durch sein Engagement durfte Gunther Siegmund auch eine für ihn bisher unbekannte Welt kennenlernen. Mit den dort tätigen Menschen verbindet ihn heute eine Freundschaft. Dass es das Coronavirus war, das sie zusammenfinden ließ, kann er nicht ändern. Dankbar ist er, dass ihn auch der Bäcker in Mauerbach unterstützt: „Er spendet regelmäßig nicht verkauftes Brot und Gebäck.“