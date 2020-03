Britische Regierung fordert: Kein Haushalts-Hopping bei Paaren

Verhindert werden solle aber, dass Personen zwischen verschiedenen Haushalten hin- und her wechseln. "Prüfen Sie die Stärke ihrer Gefühle sorgfältig und bleiben Sie in einem Haushalt, entweder zusammen oder getrennt, aber bleiben Sie dabei (...)", so Harries.

Der britische Premierminister Boris Johnson hatte am Montag Ausgangsbeschränkungen verkündet. Demnach sollen die Briten ihr Zuhause in den kommenden Wochen so wenig wie möglich verlassen. Sportliche Betätigung im Freien ist nur ein Mal am Tag und nur gemeinsam mit Mitgliedern desselben Haushalts erlaubt.