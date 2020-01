Boom am Parkett: Jugendliche und Touristen wollen Walzer lernen

„Während die Show läuft, gibt es auf jeden Fall mehr Anfragen. Zum einen sind weniger gute Promis ein Ansporn. Die Leute denken sich, dass sie doch besser tanzen können als ein Stefan Petzner zum Beispiel. Und zum anderen sehen sie, wie toll es sein kann und dass es ein perfektes Training für Körper als auch Geist ist.“

Männer wollen tanzen

Außerdem lässt die Tatsache, dass Wien mit seinen vielen Bällen weltweit einzigartig ist, die Tanzkurse florieren. Im späten Herbst starten ambitionierte Ball-Besucher ihre Walzer-Lehre, manche Kurzentschlossene besuchen aber auch erst jetzt einen Crashkurs.

„Die Österreicher sind sehr ball- und tanzaffin. Das gibt es so in keinem anderen Land“, analysiert Benimmpapst und Tanzschulen-Besitzer Thomas Schäfer-Elmayer. Immer mehr Touristen wissen das auch zu schätzen. Rueff hat an den Weihnachtsfeiertagen durchgearbeitet, weil die Nachfrage so groß war. „Die Tanz-Touristen sind nicht zu unterschätzen. Seit etwa drei Jahren wächst dieses Geschäft sehr stark. Anfangs sind es vor allem Frauen gewesen, die ihre Männer im Urlaub zum Walzertanzen geschleppt haben. Jetzt kommen immer mehr Männer aber auch alleine.“

Tanzschule statt Disco

Und noch eine neue Freiwilligkeit bemerkt die „Dancer against Cancer“-Initiatorin: Junge Burschen wollen das Tanzen lernen und sind dabei sehr motiviert. Früher seien die Teenies oft von ihren Eltern dazu gezwungen worden, dementsprechend verhalten war die Stimmung dann meist. „In manchen Kursen haben wir heute sogar einen Männerüberschuss. Vor zehn Jahren wäre das noch undenkbar gewesen.“