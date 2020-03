Blühendes Kaleidoskop in der Bronx

„Wow“-Effekte

Die Vanda-Orchideen leben mit ihren Luftwurzeln von Luft und naja, nicht Liebe, sondern Luftfeuchtigkeit. Sie gelten als Diven, als zickig, sie brauchen besonders aufwendige Pflege. Hier entfalten sie sich spielerisch. Floristik-Designer Jeff Leatham ist für seine „Wow“-Effekte legendär. Die Kaleidoskop-Show im New Yorker Botanischen Garten in der Bronx ist schlicht überwältigend. Orchideen aller Art, Farben, Formen und Größe blühen gleichzeitig in einer unfassbaren Menge, rund 7.000 Stück. „Farbe ist immer der erste und wichtigste Aspekt meiner Arbeit. Mein Ziel war es, in jeder Galerie, in jedem Gang ein anderes Farberlebnis zu schaffen,“ so der Designer. Von den Orchideen im Eingang des historischen Gewächshauses im Renaissance-Stil geht es im nächsten Gang in eine sensationelle Wüstenlandschaft, in der riesige Kakteen zahlreiche Fotoerlebnisse bieten. Alles ist auf Erleben und Erforschen angelegt. Über einen „Skywalk“ geht es anschließend eine schmale Treppe hinunter in einen Tunnel, der die Wüstenlandschaft mit einem simulierten Regenwald verbindet. Der Tunnel aus Metallblech bietet den Besuchern eine beeindruckende Lichtshow, ein begehbares Kaleidoskop – der „little rainbow of happiness room“. Für Leatham ist Farbe der wichtigste Aspekt beim Designen. Erst in der Folge widmet er sich dem Aufbau der Show und zum Schluss den Blumen selbst.

In der Regenwaldabteilung lugen unter anderem gelbe Lady Slipper Orchideen unter einem Farndach hervor. Sie sind für viele Orchideen-Fans besonders attraktiv. Einst waren Orchideen ein Geschenk für Reiche und Könige, heute werden manche Arten in Supermärkten verkauft. Viele der Orchideen, die wild wachsen, sind jedoch als gefährdet gelistet. Dazu zählt auch die intensive blaue Vanda Coerulea, ein echter „Hingucker“. In einem anderen Teil des 1891 erbauten Gewächshauses geraten die Besucher schon vom bloßen Duft der Orchideen ins Schwärmen. Der Raum wird von einem rechteckigen Pool dominiert, in dem sich Blumenbögen spiegeln. Bögen mit Phalaenopsis Orchideen in Schattierungen von gelb über orange bis rot, eingewickelt in Moos.

Für viele Besucher hat die Show gerade in dieser unsicheren Zeit besonders beruhigend und entspannend gewirkt. Während die einen das Bild und die Stimmung auf sich wirken ließen, konnten andere gar nicht aufhören, Fotos zu machen, um Erinnerungen mit nach Hause zu nehmen. Manche haben sich dafür sogar auf den Rand des Teiches gestellt. „Can you please take a picture of me?“ – „No, I am sorry!“