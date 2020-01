Ausgezeichnet: Ein Pfleger mit großem Fachwissen und Herz

Es gilt das Vier-Augen-Prinzip, wenn sich die beiden diplomierten Pfleger in das ruhige Zimmer der 3. Medizinischen Abteilung im Wiener Hanusch-Krankenhaus begeben, um die Chemotherapien für den neuen Tag vorzubereiten. Ihre Sorgfalt und ihr Wissen um die Wirkweisen der Arzneien sind notwendig. „Da geht es schon um was“, sagt Daniel Winter. „Ein falscher Griff kann Leben bedrohen.“

Nach der konzentrierten Arbeit betritt er wenig später mit einem Lächeln das erste Patientenzimmer. Weil er davon überzeugt ist, dass er den krebskranken Menschen auf seiner Station nicht nur bestmöglich medizinisch, sondern auch auf der Gefühlsebene helfen muss. Oft genug geht seine Saat auf und das Lächeln wird spontan erwidert.

Daniel Winter arbeitet seit 17 Jahren als diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger. Am Dienstagabend wurde er für sein berufliches Engagement geehrt – und zwar als „Pfleger mit Herz“. Dies ist eine Auszeichnung, die Wirtschafts- und Arbeiterkammer gemeinsam mit Erste Bank und Wiener Städtischen Versicherung heuer bereits zum achten Mal vergibt.

Mit der Ehrung soll die Professionalität und die Leidenschaft von Menschen wie Daniel Winter hervorgehoben werden. Das Image seines Berufs ist noch immer negativ. Winter ist ein weiterer Beleg für die gute und aufgrund der Alterung der Gesellschaft dringend benötigte Arbeit in der professionellen ebenso wie in der häuslichen Pflege. Der diplomierte Pfleger hat in 17 Berufsjahren viel Erfahrung sammeln können, er hat auch zu seinem persönlichen Arbeitsethos gefunden: „Ich versuche, alle Patienten so zu versorgen wie ich selbst gerne versorgt werden würde.“