Ariel der Antike: Was Rosskastanien alles können

Rosskastanien-Waschmittel

Kräuter-Expertin Holzmann empfiehlt: Rosskastanien trocknen (z.B. in Backrohr bei geringer Hitze oder neben einer Heizung), danach mit einem Fleischklopfer aufbrechen und fein mahlen. Je kleiner die Stücke, desto besser lösen sich die Seifenstoffe. Über Nacht in kaltem Wasser ansetzen. Den Sud seiht man durch ein Sieb und gießt ihn vor dem Waschgang in die Waschtrommel. Das Kastanien-Flüssigwaschmittel ist im Kühlschrank etwa 2 bis 3 Tage haltbar. Für 1 bis 2 Waschgänge braucht man 5 bis 10 frische Kastanien.