Alltagspoet Andreas Rainer: "Wiener Schmäh ist eine Gratwanderung"

Auch in der Corona-Zeit gab es Postings. Ein Beispiel aus der Bim: "Bitte setzen Sie eine Maske auf!" – "Und wie soll i dann mei Bier trinken?" War Humor ein Schutzschild in der Krise?

Ich habe mich schon gefragt: Darf ich jetzt noch posten, noch dazu über Corona? Am Anfang hat ja wirklich Panik geherrscht. Ich hab dann aber schnell gemerkt, dass die Leute das wollen. Die Zitate stammen aus den Tagen vor dem Lockdown, als das Virus bereits überall Gesprächsthema war. Die Italiener haben mit Musik dagegengehalten, die Wiener mit ihrem Schmäh. Gerade in Krisenzeiten wollen sie diesen beibehalten.

Das beliebteste Posting stammt aus dieser Zeit: Es handelt von einem älteren Herren, der im Supermarkt 15 Tafeln Schokolade kauft und sie dann an die Mitarbeiter verteilt. Es bekam 19.000 Likes, ganz ohne schwarzen Humor.

Das hat gezeigt, dass das oft raue Wien ein großes Herz hat, das in der Corona-Zeit aufgeblüht ist. Das Posting hat den damals vorherrschenden Geist eingefangen.

Sehr viele Zitate stammen aus den Öffis – ist das Projekt auch ein Plädoyer an junge Menschen, die Kopfhörer öfter abzulegen?

Wenn jeder nur noch mit Handy und Kopfhörern dasitzen würde, gäbe es keine Wiener Alltagspoeten. Zum Glück wird im echten Leben noch genug kommuniziert, man muss nur hinhören. Wir nehmen das alles für selbstverständlich. Wenn wir wüssten, Wien gäbe es nur noch einen Tag, würden wir die Ohrstöpsel wahrscheinlich rausnehmen und alles rundherum einsaugen.

Sind Sie ein "typischer Wiener"?

Ja, denn auch mich verbindet diese gewisse Hassliebe mit der Stadt. (lacht) Als ich in Amerika gelebt habe, sind mir ein paar Sachen wirklich abgegangen. Am meisten die Kaffeehäuser, diese magische, historische Atmosphäre. Du kannst hier alleine sitzen, deinen Kaffee trinken und deine Zeitung lesen, und es ist allen wurscht. Das mag ich an den Wienern sehr gern: Im Prinzip lassen sie dich in Frieden, keiner mischt sich ein.

Sie nannten Ihr Projekt "Wiener Alltagspoeten" – was ist denn nun das Poetische an der Stadt?

Es schwingt bei allem eine gewisse Poesie mit, dann der Hang zur Kultur und Kunst ... Ich finde, dass auch dieses "Brotlose" in Wien sehr akzeptiert ist, es muss sich nicht jeder über Geld oder teure Autos definieren. Und dann natürlich die Wehmut: Wir sehnen uns ständig nach etwas, das nicht mehr da ist. Wien kommt ja auch nicht darüber hinweg, dass es keine Weltstadt mehr ist. Die Wiener glauben immer, woanders ist es schöner – obwohl das in den allermeisten Fällen nicht so ist.