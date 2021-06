„Alarmierend“ viele Tattoo-Farben sind schädlich

„93 Prozent der Proben verstießen mindestens gegen ein gesetzlich vorgegebenes Kriterium. 50 Prozent hatten falsche Pigmente als Inhaltsstoffe angegeben“, fasste Walter Gössler vom Institut für Chemie zusammen. Er analysierte die Farben mit Kollegen des KTH Royal Institute of Technology in Stockholm (Schweden), dem Stockholmer Zentrum für Arbeits- und Umweltmedizin und der University of Western Ontario (Kanada).

Arsen, Quecksilber und Blei

Mehrere Pigmente, die entweder verboten oder als bedenklich eingestuft werden, wurden in 61 Prozent der untersuchten Farben festgestellt. In je einer Probe fanden die Chemiker Arsen, Quecksilber und Blei. Vor allem in grünen und blauen Farben kam Kupfer vor und überschritt in drei Proben den Grenzwert. „Die häufigsten Verunreinigungen enthielten rote Farbstoffe, die niedrigsten Schwarz und Weiß“, so Gössler.

Angesichts der Ergebnisse fordern die Forscher, dass die Farben verstärkt kontrolliert sowie Konsumentinnen und Konsumenten über mögliche Risiken aufgeklärt werden. Ab Jänner 2022 sollen EU-weit strengere Richtlinien für Tattoo-Farben in Kraft treten.