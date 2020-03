Pianist Lang Lang im Interview: "Musik war meine Rettung"

Wenn ein imposanter Klavierflügel auf der Bühne steht, denkt kaum jemand daran, dass schon das Instrument ein Masterpiece ist. Insgesamt 12.000 Einzelteile werden bei Steinway & Sons in Hamburg seit 1880 von Hand fein säuberlich zu einem ganzen Konzertflügel zusammengebaut. Allein die Mechanik besteht aus 2.500 Einzelteilen. Geändert hat sich bei Plänen und Produktion bis heute wenig. Sogar die Elementarteile sind unverändert, bis auf die Elfenbeintasten, die seit 1990 aus Kunststoff sind. Noch immer hängen die New Yorker Konstruktionspläne von 1853 an den Wänden.

Naturholz & modernste Technik

„Wir haben keine Angst, dass uns da jemand etwas abschaut oder nachbaut. Auch wenn unsere Patente für den Klavierbau 1974 abgelaufen sind“, sagt EU-Sales-Manager Hans-Heinrich Schalkowski bei der Werktour in Hamburg. „Andere Hersteller bauen fremde Materialien in den Klavierkörper mit ein, weil das billiger kommt und schneller geht. Wir verwenden weiter aber ausschließlich nur naturgewachsenes Holz dafür.“ Das riecht man. Es duftet nach frischem Ahorn aus Wisconsin, nach Sitka-Fichte aus Alaska, nach Mahagoni aus Afrika, nach Nussholz ( John Lennon hatte daraus einen Flügel), nach Buche, Leim und Schafwolle. Der einzige Lärm, den man hier wahrnimmt, kommt vom sanften Klopfen mit einem Filzhammer, wenn die Tasten auf der Schafwollunterlage montiert werden. Bei einer Saitenspannung von 78 Kilogramm pro Taste, kein leichtes Unterfangen. Die Bauzeit für einen kompletten Flügel beträgt ein Jahr. Auch an dem Platz, an dem Lang Langs Black Diamond produziert wird, herrscht volle Konzentration, nicht nur beim Einsetzen eines Diamanten.