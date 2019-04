Lama, Auer und Roskelley: Die letzten Worte der Familien

Jess Roskelley: “Die Berge helfen mir, mich zu lehren, was am wichtichsten für mich ist. Es ist die Balance für das Chaos im normalen Leben. Der Ausgleich ist es, was ich in den Bergen erzielen will - eine Balance zwischen dem Leben, der Liebe und den Bergen. Extremklettern ist ein lebenslanges Zugeständnis, das ich lebe und atme."

Die Unterstützung, die wir aus der Kletterszene erhalten haben, war unglaublich. Auch jene von Familie, Freunden und dem North Face Team. Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Familien von David Lama und Hansjörg Auer. Jess hat zu ihnen aufgeschaut und war so aufgeregt, mit ihnen zu kletterrn.



"Mit Ausdauer erobern wir."



In Liebe Alli, John, Joyce, Jordan und Dawn Roskelley