Lagerfelds Muse: "Ich bin eine sanfte Rebellin"

Frau Chung, kleine Mädchen träumen davon, irgendwann einmal berühmt zu werden. Wovon haben Sie geträumt?

Ich bin wirklich auf dem Land aufgewachsen (Anm.: Privett in Südengland). Tatsächlich hatte ich als kleines Mädchen nur den Traum, schnell nach London zu ziehen. Ich wusste nie, was ich später einmal machen wollte.Das ist so geblieben. Ich überlege immer noch, was mich interessieren könnte.

Sie sind doch schon Stilikone. Fühlen Sie sich auch so?

Ich renne nicht rum und denke mir: „Mein Gott, bin ich gut angezogen! Ich umgebe mich auch nicht mit Leuten, die mein Ego füttern, sondern mit Freunden. Was meinen Stil betrifft waren wir trotz Landleben oft in London, um Ausstellungen zu sehen. Vielleicht hat sich mein Stil dort entwickelt.

Wie würden Sie Ihren Stil beschreiben?

Das ist schwierig, weil mir Menschen seit langem sagen, welchen Stil ich habe. Aber mir war immer wichtig, mich wohlzufühlen und das Gegenteil von dem zu tun, was erwartet wurde. Wenn ich etwa zu einer exklusiven Abend-Einladung gehe, trage ich gerne flache Schuhe und zerzauste Haare. Beim Sonntagsbrunch mit Freunden ziehe ich ein hübsches Kleid an und trage roten Lippenstift auf. Ich würde sagen: Ich bin eine sanfte Rebellin!

Sie schauen auch mit zerzausten Harren gut aus. Kommt das von innen?

Ich glaube, ich hatte Glück, weil meine Eltern mir nie vermittelt haben, dass es wichtig ist, wie man auszusehen hat. Belohnt wurde ich, wenn ich ein schönes Bild gemalt oder ein tolles Foto geschossen hatte.

Wie konnten Sie, so bodenständig erzogen, überhaupt in der scheinbar oberflächlichen „High Society“ überleben?

Einer der vornehmsten Menschen, die ich kenne, hatte mich einmal zu einem Abend-Essen eingeladen. Das Salat-Dressing war wirklich gut und ich habe gesagt: Oh, wie hast du es gemacht?" Die Antwort war: „Das ist Take-away vom Chinesen, aber ich lasse dir die Verpackung bringen.“ Die meisten schicken Leute sind sehr entspannt und freundlich - weil sie sich nichts mehr beweisen müssen.

Sie sind Britin, wurden aber in den USA berühmt. Wie ist Ihre Karriere eigentlich ins Rollen gekommen?

Ich hatte zuvor schon vier Jahre für verschiedene Sender in England moderiert. MTV wollte ein Format für seinen USA-Ableger machen. Da bin ich übersiedelt. Als meine Show dann gecancelt wurde, bin ich zurück nach London gezogen – und ein halbes Jahr später wieder zurück nach New York. Ich bin nachts ständig aufgewacht und hatte das Gefühl, dass ich mit New York noch nicht fertig bin. Ich glaube, das kommt daher, dass ich keine Niederlagen einstecken will. Daraus wurden sechs erfolgreiche Jahre.

Nach Ihrem Erfolg im Fernsehen wurden Sie Designerin mit eigenem Label. Kann man das einfach so werden?

Ich 2010 zum ersten Mal mit einem Mode-Unternehmen kooperiert.Damals habe ich mir angesehen, wie Werbekampagnen gemacht werden und was rund um ein Fotoshooting passiert. Da kam mir die Idee, alles, was ich bis dahin gelernt hatte, zu nützen, um ein eigenes Unternehmen zu gründen.

Sie leben wieder in Europa. Warum sind Sie eigentlich nicht in New York geblieben?

In meinem Herzen bin ich wirklich britisch und ich dachte, es wäre ehrlicher, wenn meine Mode auch in Großbritannien hergestellt wird. Nur so kannst du echten Stil vermitteln. Außerdem werden meine Eltern nicht jünger – ich habe mich nach meiner Familie gesehnt.