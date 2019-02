Kvarner Bucht: Spazieren am Lungomare

Geschichte, Klatsch und Society

Von hier oben betrachtet kann man im Groben sagen, dass Opatija in der Mitte der Promenade liegt. Am linken Ende liegt das kleine Fischerdorf Volosko, rechts von Opatija der Villen-Ort Lovran. Das Pendel der Interessen schlägt links für die Anhänger von Natur und maritimen Schönheiten und rechts für die Anhänger des Fin de Siècle. Geht man nach Volosko, findet man eine kroatische Besonderheit, die man erst in Savudrija in Richtung Triest wieder findet, nämlich an Haken aufgehängte Ruderboote, die anmutig wie Schwanenhälse am Pier baumeln. Wer die Themen Klatsch, Geschichte und Society bevorzugt, findet eher am Lovran-Flügel eine der praktischen Informationstafeln entlang des Weges. Was aber nicht bedeutet, dass man den Lungomare gleich nach den ersten Spaziergängen durchblickt. Erst kürzlich ist ein trockengemauerter Turm in der Bucht von Preluk, den wir schon x-mal passiert haben, als Ausguck für Thunfisch-Schwärme erkannt worden. Segler kreuzen hier gerne am Ende der Tage après auf, um die nachmittäglichen und abendlichen Windverhältnisse zu nützen.