Kult-Pop: Zurück in die 80er!

LIAISONS DANGEREUSES: Los niños del parque (1982) – Elektronische Polyrhythmik? Yeah! Beate Bartel und Chrislo Haas (D.A.F.) beeinflussten auch die Techno-Szene in den USA.

ANNE CLARK: Our Darkness (1984) – Lief voriges Jahr am Versace-Catwalk ... Und ab 18. Mai läuft eine große Doku über die Künstlerin in den österreichischen Kinos: ANNE CLARK – I‘LL WALK OUT INTO TOMORROW

COLDCUT: Doctorin’ The House (1987) – Die späteren Ninja-Tune-Gründer eroberten die Dance-Szene im Handstreich.

YAZZ: The Only Way Is Up (1988) – Coldcut verschafften ihrer Sängerin einen hymnischen Solo-Disco-Hit.