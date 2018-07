Küss die Hand! TV-Legende Harald Schmidt im Interview

Warum steckt die deutschsprachige Late-Night-Show seit Jahren konstant in der Krise?

Weil ich aufgehört habe und es aber als einziger kann. Das muss man auch in aller Demut so sagen. Wer's nicht glaubt, kann sich ja mal die aktuellen Shows so angucken. Ich weiß nicht, das sind alles wunderbare Kollegen, die ich sehr schätze, aber ... Das Internet ist natürlich auch ein Problem, also das Tempo. Ich mag das Internet nicht, aber ich schau trotzdem rein. Und sehe zu jedem Ereignis teils wirklich gelungene Beiträge im Netz. Da würde ich mich heute selber langweilen, wenn ich abends rausgehen würde, um darüber ein paar Witzchen zu machen. Alles schon gesehen, alles schon durchgekaut!

Es kommt aber auch auf die Qualität an, mit der ich diese News präsentiere.

Natürlich. Aber da ist noch was Anderes: Nehmen Sie Letterman. Der war für mich der Inbegriff des Late-Show-Hosts. Alleine wie er seine Lustlosigkeit oft monatelang hat raushängen lassen. Die besten Shows waren immer, wenn er praktisch gar kein Material hatte. Endloses Klopfen mit dem Kugelschreiber oder einer Textkarte auf den Schreibtisch. Das penible, selbstvergessene Zurechtrücken des Telefons. Zigarrenrauchen in der Werbepause. Da hab ich jeden Abend drauf gewartet! Einen Riesen-Gag oder eine tolle Nummer zu haben, ja, das ist schon schön – aber der Late-Night-Fan möchte das Gefühl haben, er ist der Fernsehfreund des Moderators.

Es ist also eine zutiefst persönliche Angelegenheit?

Ja, total. Und deshalb funktioniert's bei den meisten auch nicht, weil die meisten SPIELEN als wäre es eine persönliche Angelegenheit. Du musst aber tatsächlich mit der Einstellung hingehen: Ich mache, was ich will – wenn's euch nicht passt, dann schmeißt mich eben raus. Entweder der Zuschauer mag es oder er mag es nicht. Dazwischen gibt's nichts. Und der Fan will genau DAS sehen: Die Befindlichkeit des Moderators. Die anderen, die ihn nicht mögen, halten den Moderator dagegen für komplett abgedreht und arrogant. So viele Kollegen sagen immer wieder: In meiner Show geht's nicht um mich, sondern um meine Gäste. Aber das ist Blödsinn, wenn’s um Late-Night geht. Johnny Carson hat schon gesagt: „This is a show about the guy behind the desk.“ In meiner Show ging es NUR um mich. Das ist das Wesen des Genres. Wenn einen das als Zuschauer nicht interessiert, bleibt man weg. Das war ja dann bei mir in den letzten Jahren auch so – hat mich aber nicht weiter gestört. Mein Team hat ein bisschen gezittert, wenn ich wieder rausging und in die leeren Sitze hineingesprochen habe. Den Kameras wurde auch verboten zu schwenken, damit man die leeren Plätze nicht sieht. Aber für mich hat das nichts geändert. Es ging ohnehin um mich – und ich hab die Show dann eben für die Kameraleute gemacht.

Der auffallendste Unterschied zwischen Ihnen und Letterman war wahrscheinlich, dass musikalische Gäste bei Ihnen eher selten waren.

Ich tu's sehr ungern, aber da muss ich Sie korrigieren. Ich hatte die Crème de la Crème in allen Bereichen. Ich hatte Anne Sophie Mutter, ich hatte Hélène Grimaud, den Soloflötisten der Berliner Philharmoniker, ich hatte Prince, David Bowie ...

Prince?

Ja, der war sogar mit zwei Songs da. Es war nur einer angekündigt, aber er fand die Probenatmosphäre so geil, dass er schließlich gesagt hat: „Two songs.“ Dafür hat er sonst nicht mit mir gesprochen. Wofür ich sehr dankbar war, weil – was hätte ich ihn denn fragen sollen? How are you, Mr. Prince? Aber ich wusste sowieso bei kaum einem Gast, was ich ihn fragen sollte. Nur fiel’s bei den meisten nicht weiter auf. Ich war ja generell dankbar für jeden, der sagte, er möchte nicht mit mir sprechen. Unser Traumgast war so ne typische Soapdarstellerin in einem hübschen Kleidchen. Den Fummel mit dem sie daherkamen mussten wir ihnen allerdings oft ausreden, weil die tauchten doch glatt im bodenlangen Selbstgestrickten auf ... Das ginge ja heute in #meetoo-Zeiten auch nicht mehr. Das ist schon sehr viel ungemütlicher geworden.